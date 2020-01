A un año de la muerte de Emiliano Sala: «Todavía pedimos justicia», dijo el hermano

«Lo que pasó era evitable, no queremos que nadie más lo sufra», pidió Darío, hermano del goleador que perdió la vida en un accidente aéreo, asegura que la tragedia debe servir para que se tomen recaudos y no vuelva a ocurrir.

Este martes se cumple el primer aniversario del fallecimiento del futbolista argentino Emiliano Sala, quien perdió la vida en un accidente aéreo cuya investigación aún no ha finalizado y por lo tanto aún no hay responsables. Quien se refirió al tema fue su hermano, Darío, que como el resto de la familia se había mantenido en silencio desde hace varios meses.

En diálogo con el sitio francés Ouest-France, recordó que el jugador que había sido transferido del Nantes al Cardiff, era una gran persona: «Me gustaría que recordaran lo duro que luchó para llegar a donde había llegado, y cómo era como persona. Porque eso también, la gente lo vio. Lo apreciaron mucho. No se había vuelto diferente, siempre permaneció igual, un chico humilde y sencillo. Todos somos un poco iguales desde este punto de vista, recibimos una buena educación de nuestra madre, ella siempre nos enseñó que teníamos que trabajar».

Sala murió cuando el avión que lo trasladaba rumbo a Gran Bretaña se desplomó sobre el mar. La aeronave fue encontrada el 3 de febrero, luego de 14 días de búsqueda y gracias al trabajo del buque Morven, que era utilizado por una empresa contratada por la familia.

«Los restos del avión que llevaba a Emiliano Sala y era piloteado por David Ibbotson fue localizado temprano esta mañana por el FPV MORVEN. Como se acordó con la AAIB, se trasladó el GEO OCEAN III sobre la posición que les proporcionó para identificar visualmente el avión por ROV [vehículo submarino piloteado remotamente]», confirmó en ese entonces a través de su cuenta de Twitter David Mearns, a cargo de la investigación privada. Dos días más tarde, se pudo rescatar el único cuerpo hallado en la aeronave y el 7 de febrero se confirmó que era el de Emiliano Sala.

Desde aquel día, la vida de la familia Sala cambió: «Tratamos de superar el dolor uniéndonos, lo mejor que podemos, rodeando a nuestra madre. Es terrible que una madre pierda un hijo. Del mismo modo que es difícil para nosotros perder un hermano», explicó Darío.

El hermano del futbolista fallecido agradeció además los homenajes que se realizan a diario ya que ayudan a «saber que había muchas personas que lo amaban».

Con respecto a la investigación sobre por qué la aeronave -que no estaba en condiciones de despegar- fue aprobada para cruzar el Canal de la Mancha, sostuvo: «Es muy difícil. Ahora tenemos que seguir la investigación, para que todo se aclare, para que sepamos lo que sucedió. No sabemos con precisión cuánto tiempo durará, pero sabemos que no es un procedimiento corto. Nosotros todavía pedimos justicia. Lo que le pasó a mi hermano era evitable y no quiero que nadie más lo sufra. Ningún jugador, ninguna familia…».

En cuanto al conflicto entre el Nantes y el Cardiff, que se niega a reconocer la contratación del futbolista que habían firmado días antes del accidente, Darío fue cauto: «Hay muchas cosas en las que no intervenimos, en particular en los problemas entre clubes. Porque hay un problema entre los dos clubes. Ellos son los que tienen que manejar estas cosas. En cuanto a mí, lo único que espero es que todo se resuelva al final».