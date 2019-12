Realizan operativos de control de pirotecnia

La Municipalidad de Paraná dispuso un intenso operativo de control de venta y uso de pirotecnia no habilitada que se lleva a cabo desde ayer y hasta el 31 de diciembre a las 21.

De acuerdo a un decreto municipal que rige desde 2017 en la ciudad está prohibido el uso de pirotecnia con efecto sonoro, es decir que solamente puede usarse la que tenga un efecto lumínico.

“Prohíbese en todo el ámbito del municipio de Paraná la tenencia, uso, detonación, fabricación, comercialización o venta al público mayorista o minorista de todo elemento de pirotecnia y cohetería denominados «mortero» o morteros con bomba», y todo aquel que genere efecto audible o sonoro sea o no de «venta libre», esté comprendido o no dentro de las características A11 y B3, y «petardos No 3», sea cual fuere su calificación”, reza el artículo 2º del decreto 1469 que lleva la firma del exintendente Sergio Varisco.

REUNIÓN. Por ello, ayer se realizó en ámbito de la Comuna reunión de la que participaron comerciantes locales, bomberos y también funcionarios municipales para organizar los operativos de control.

“Se hicieron dos grupos de trabajo: uno con la Dirección de Programa Especiales junto con Bomberos que va a hacer un operativo con nueve vehículos. A parte, la Dirección de Habilitaciones va a disponer de camionetas y ocho motovehículos para hacer el control en locales comerciales habilitados y no habilitados para la venta”, explicó a EL DIARIO Pablo Testa, titular de la Secretaría Legal y Administrativa de la Municipalidad de Paraná.

Testa subrayó que la norma aludida está vigente actualmente: “En su momento, se interpuso una acción de inconstitucionalidad que fue rechazada por lo que el decreto está vigente”.

Ese decreto fue emitido en respuesta a una demanda de sectores sociales que rechazaban el uso de pirotecnia con efecto sonoro ya que producía daños y consecuencias negativas a personas y también a mascotas y otros animales.

LOCALES. “En Paraná hay cinco locales comerciales habilitados y que participaron hoy de una reunión informativa. Les informamos que íbamos a llevar el cumplimiento de la normativa. Ellos dijeron que iban a colaborar en todo lo que estuviese a su alcance”, ratificó Testa.

Subrayó que solamente esos cinco comercios son los que tienen la venta permitida de la pirotecnia legal y que “el resto no puede vender”. Por lo tanto, la mercadería que esté a la venta en comercios no habilitados, o la pirotecnia que no cumpla con los requisitos establecidos en el decreto serán decomisada.

“Toda la pirotecnia que no sea únicamente lumínica va a ser decomisada. El decreto habla que todo lo que genere efecto audible, sea o no de venta libre, esté comprendido o no dentro de las características A011 o B3, está prohibida. Así que por más que el negocio esté habilitado, si vende mercadería no permitida será decomisada. Toda la que haga ruido por más que esté dentro de la normativa A011 o B3 no se puede vender. Sólo se puede vender pirotecnia con efecto lumínico”, enfatizó.

Para destruir la pirotecnia que sea decomisada también se dispuso un operativo especial. Concretamente, en la zona del Parque Botánico Municipal se instalaron contenedores con agua y un camión cisterna a fin de lograr desechar con seguridad el material prohibido.

En el caso de que se esté usando pirotecnia sonora dentro de una propiedad privada a la que los inspectores no puedan ingresar, se labrará un acta y se correrá vista a la Fiscalía para una intervención judicial.

“Hay que hacer una reglamentación porque hay dispositivos que no tienen efecto sonoro pero en vez de tener un disparo vertical tienen un disparo horizontal. Hay un montón de cuestiones que no están legisladas ni reglamentadas para mantenerlas vigentes durante todo el año”, destacó el funcionario.

Teléfonos para hacer denuncias

La Municipalidad de Paraná dispuso teléfonos para recibir denuncias en caso de venta ilegal de pirotecnia o bien el uso de pirotecnia con efectos sonoros.

Para eso estará disponible el servicio telefónico del número 147. También se habilitó una número de Whatsapp. Se trata del 3434473795 al que los vecinos pueden pasar la información, y también fotos y ubicación de donde se esté produciendo el ilícito.

